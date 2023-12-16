Diyarbakır’da trafo değişimi ve kaçak kontrolü sırasında ortalık karıştı: 9 yaralı
Kayapına ilçesinde DEDAŞ ekiplerinin mahalle muhtarıyla trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapmaya gittiği mahallede husumetli iki grup arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı. Kavgada, 9 kişi yaralandı. Polisler olaya karışan şüpheli kişileri ekip aracına bindirirken, şüpheli yakınlarının saldırısına uğradı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin mahalle muhtarıyla trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapmaya gittiği mahallede husumetli iki grup arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı. Kavgada, 9 kişi yaralandı.
Olay, merkez Kayapınar ilçesi Necmettin Erbakan Bulavır Talaytepe Mahallesi Küme Evleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki haftadır elektriği olmayan Küme Evleri'ne DEDAŞ ekipleriyle mahalle muhtarı birlikte trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapmaya gitti. Bu sırada mahalle muhtarı Emin G.'nin husumetlisi olduğu grup, muhtarın yakınlarıyla karşı karşıya geldi. Burada tartışmaya başlayan taraflar kaleşnikof, tabanca, taş ve sopalarla birbirine girdi.
Kavgada 9 araç kundaklanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 7'si silahla, 2'si darp edilen 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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