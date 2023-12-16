Diyarbakır’da trafo değişimi ve kaçak kontrolü sırasında ortalık karıştı: 9 yaralı

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Necmettin Erbakan Bulavır Talaytepe Mahallesi Küme Evleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki haftadır elektriği olmayan Küme Evleri'ne DEDAŞ ekipleriyle mahalle muhtarı birlikte trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapmaya gitti. Bu sırada mahalle muhtarı Emin G.'nin husumetlisi olduğu grup, muhtarın yakınlarıyla karşı karşıya geldi. Burada tartışmaya başlayan taraflar kaleşnikof, tabanca, taş ve sopalarla birbirine girdi.