Asansör zemin kata çakıldı! Dehşet anları kamerada

Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fidan Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir eve mobilya getiren bir kişi, koltukla 0. kattan bindiği asansör zemin katta çakıldı. O anlar saniye saniye asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı.