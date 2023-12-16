Diyarbakır’da kaçak elektrik kontrolünde kaleşnikoflu saldırı: 9 Yaralı

Bu sırada mahalle muhtarı Emin G.'nin husumetlisi olduğu grup, muhtarın yakınlarıyla karşı karşıya geldi. Burada tartışmaya başlayan taraflar kaleşnikof, tabanca, taş ve sopalarla birbirine girdi.

Kavgada 9 araç kundaklanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 7'si silahla, 2'si darp edilen 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.