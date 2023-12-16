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Diyarbakır’da kaçak elektrik kontrolünde kaleşnikoflu saldırı: 9 Yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2023
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Diyarbakır’da kaçak elektrik kontrolünde kaleşnikoflu saldırı: 9 Yaralı

Diyarbakır’da kaçak elektrikle mücadele devam ederken, Kayapınar ilçesinde Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin mahalle muhtarıyla trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapmaya gittiği mahallede husumetli iki grup arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı. Kavgada, 9 kişi yaralanırken olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki artan kaçak elektrikle mücadele devam ediyor. Diyarbakır'da konuya ilişkin çözüm aranırken silahlı çatışma çıktı.
Olay, merkez Kayapınar ilçesi Necmettin Erbakan Bulavır Talaytepe Mahallesi Küme Evleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki haftadır elektriği olmayan Küme Evleri'ne DEDAŞ ekipleriyle mahalle muhtarı birlikte trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapmaya gitti.

Bu sırada mahalle muhtarı Emin G.'nin husumetlisi olduğu grup, muhtarın yakınlarıyla karşı karşıya geldi. Burada tartışmaya başlayan taraflar kaleşnikof, tabanca, taş ve sopalarla birbirine girdi.

Kavgada 9 araç kundaklanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 7'si silahla, 2'si darp edilen 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polisler, olaya karışan şüpheli kişileri ekip aracına bindirirken, şüpheli yakınlarının saldırısına uğradı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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