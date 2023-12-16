İstanbul’da etkili fırtına | Üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı

Beylikdüzü' Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kadın ağacın üzerine düşmesi nedeniyle yaralanırken, park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.