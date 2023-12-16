Bournemouth-Luton Town maçında Tom Lockyer aniden yere yığıldı! İşte o anlar

Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Bournemouth Kulüp doktoru yaptığı açıklamada, Tom Lockyer'in bilincinin yerine geldiğini ve söylenenlere tepki verdiğini bildirdi.

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