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Bournemouth-Luton Town maçında Tom Lockyer aniden yere yığıldı! İşte o anlar

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Bournemouth-Luton Town maçında Tom Lockyer aniden yere yığıldı! İşte o anlar

Son dakika spor haberleri… İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'a konuk olan Luton Town'da kaptan Tom Lockyer aniden yere yığıldı. Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Bournemouth-Luton Town karşı karşıya gelirken Luton Town kaptanı Tom Lockyer'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle maç durdu.

İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında talihsiz bir an yaşandı. Müsabaka 1-1 devam ederken Luton Town kaptanı Tom Lockyer bir anda yere yığıldı.

Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Bournemouth Kulüp doktoru yaptığı açıklamada, Tom Lockyer'in bilincinin yerine geldiğini ve söylenenlere tepki verdiğini bildirdi.

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