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Edirne’de akılalmaz cinayet: Köpek yüzünden arkadaşlarını katlettiler!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Edirne’de akılalmaz cinayet: Köpek yüzünden arkadaşlarını katlettiler!

Edirne’nin Keşan ilçesinde iki kişinin ‘Cane corso’ cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak uzaklaştırması bir ölümle sonuçlandı. Köpeğe taş atılmasına kızan köpek sahibi evinde bulunan av tüfeğiyle arkadaşını katletti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Ş.B. (32) ve U.K'nın (40) ikamet ettiği Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı eve giden Yakup Uygun (31) ve U.A. (22), bahçede bulunan "Cane corso" cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak köpeği uzaklaştırmak istedi. Köpeğe taş atılmasına kızan Ş.B. ve U.K., evde bulunan tabanca ve av tüfeği ile Uygun ve U.A.'ya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Yakup Uygun ve U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yakup Uygun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağından yaralanan U.A.'nın tedavisi devam ediyor.

Olayın gerçekleştirildiği evde yakalanarak gözaltına alınan Ş.B. ve U.K. ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, köpek Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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