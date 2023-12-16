Edirne’de akılalmaz cinayet: Köpek yüzünden arkadaşlarını katlettiler!

Açılan ateş sonucu Yakup Uygun ve U.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yakup Uygun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağından yaralanan U.A.'nın tedavisi devam ediyor.