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Deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Seferler iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2023
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Deniz ulaşımına ’olumsuz hava’ engeli: Seferler iptal edildi

Marmara'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. Yapılan açıklamada, İDO, BUDO, Gestaş ve Marmara RoRo'nun, Bursa-İstanbul, Bandırma- İstanbul, Erdek-Avşa Adası-Paşalimanı Adası-Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

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