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Babasını 28 bıçak darbesiyle öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Kafasını kopartıp...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Babasını 28 bıçak darbesiyle öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Kafasını kopartıp...

İzmir'de babasını 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Devrim Gürkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Hipnoz yapıldığını ileri süren cani evlat, "Kafasını gövdesinden kopartıp sokağa fırlatacaktım. Büyük kız kardeşim dışarı fırladı." dedi.

Kan donduran cinayet, 16 Nisan 2022'de İzmir Güzelbahçe'de yaşandı. İki üniversite mezunu 30 yaşındaki Devrim Gürkan, babası Haşmet Gürkan'ı sahibi olduğu balık restoranında 28 yerinden bıçakladı. Daha sonra polise giden Gürkan, kan donduran cinayeti tek tek anlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanık Gürkan'ın 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Gürkan'ın yapılan muayenesinde akıl sağlığının yerinde olduğu anlaşıldı. Sanık Gürkan, geçtiğimiz günlerde İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Bir sonraki duruşma Şubat 2024'e ertelenirken Haşmet Gürkan'ın eşi ve kızının mahkemeye gelmediği ortaya çıktı.

İFADESİ KAN DONDURDU: ELİMDE BIÇAKLA...
SABAH'ın ulaştığı ifadede sanık Devrim Gürkan, "Bana hipnoz yapılıyordu. Olay günü elimde bıçakla restorana gittim. Babama, 'geçen hafta gırtlağımı keseceğini söylüyordun. Hadi gel sokağa çıkalım' dedim. Sonra babam üzerime hamle yaptı. Ben de bıçağı salladım. Daha sonra bıçakla polise teslim oldum. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2012-2013 yıllarında tedavi gördüm" ifadesini kullandı.

ELLERİ KANLI BİR ŞEKİLDE ANLATTI
İfadesi sırasında sanık Devrim Gürkan elleri kanlı şekilde babasını 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü korkunç cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Gürkan görüntülerde, "O kavga ettiğimiz akşamdan önce bana bir sürü hakarette bulunmuştu. Beni kışkırttı. Masanın üzerinde oturuyordu. Bana bıçağı salladığımda benim üzerime fırladı. Fırlayınca ben de bıçakladım. Kafasını gövdesinden kopartıp sokağa fırlatacaktım. Büyük kız kardeşim dışarı fırladı. Kız kardeşime 'bak bu senin baban. Büyük ihtimalle bunun cezası müebbet' dedim" şeklinde konuştu.

AVUKATTAN ŞOK İDDİA: SANIĞA YERDIM EDENLER VAR
Bu duruşmanın ardından Gürkan ailesini avukatı Faruk Çalışkan, "Şubat ayında adli tıp raporu geldikten sonra dosyanın karara çıkma ihtimalini yüksek görüyoruz" açıklamasında bulundu. Cinayetin çözümlenmesi ve sanığın yanı sıra cinayette yardım eden diğer kişilerin ortaya çıkarılması için Gürkan ailesinin avukatı Pınar Sarı, "Cinayet bütün toplum vicdanını yaralayacak kadar vahşi ve aile değerlerine zarar veren cinayettir. Bu elim cinayetin aydınlatılması kamuoyunun merakla beklediği konular arasındadır" dedi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Haşmet Gürkan'ın ağabeyi İskender Gürkan, hala olayın etkisinde olduklarını belirterek, "Hesabını hukuk önünde soracağız. Yaşadığımız müddetçe bu olayın peşini bırakmayacağız. Katillerin teslim olması yönünde beklentilerimiz de mevcut" dedi. Cinayetten hemen sonra basına verilen, sanığın cinsel istismara uğradığı veya şiddet gördüğü gibi ileri sürülen cinayet sebeplerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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