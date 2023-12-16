Babasını 28 bıçak darbesiyle öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Kafasını kopartıp...

ELLERİ KANLI BİR ŞEKİLDE ANLATTI

İfadesi sırasında sanık Devrim Gürkan elleri kanlı şekilde babasını 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü korkunç cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Gürkan görüntülerde, "O kavga ettiğimiz akşamdan önce bana bir sürü hakarette bulunmuştu. Beni kışkırttı. Masanın üzerinde oturuyordu. Bana bıçağı salladığımda benim üzerime fırladı. Fırlayınca ben de bıçakladım. Kafasını gövdesinden kopartıp sokağa fırlatacaktım. Büyük kız kardeşim dışarı fırladı. Kız kardeşime 'bak bu senin baban. Büyük ihtimalle bunun cezası müebbet' dedim" şeklinde konuştu.