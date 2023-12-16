Özel harekat operasyon yapmıştı! Ece Ronay hakkında flaş gelişme: Telefonları ve dijital materyalleri inceleniyor

TELEFON KONUŞMALARI, MESAJ TRAFİĞİ, E-POSTA YAZIŞMALARI MERCEK ALTINDA

Ayrıca güncel olarak telefonda bulunan delil niteliği taşıyabilecek tüm bilgi ve bulgular incelemeye tabi tutularak hukuki delillere dönüştürülecek. Söz konusu şüphelilere ait cihazların içeriğiyle ilgili geniş kapsamlı rapor hazırlanacak ve dijital materyallerin içerisinde yer alan arama, mesaj, elektronik posta yazışmaları, fotoğraf veya herhangi başka bir bilgi tasniflenerek dosyaya delil olarak konulacak.