Çanakkale’yi sağanak yağış vurdu! Evleri su bastı hayvanlar taşkına kapıldı...

"EŞYALAR MAHVOLDU"

Kaybolan 3 kuzusuna üzülen Nefiye Yurtseven, "Durum bu. Geçenlerde temizledim buraları. Kaçıncıya temizliyorum. Yıkılan dökülen işte bu. Her yağmur yağdığında oluyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Nurten Özdemir ise sağanak başladığında evinde olduğunu, il merkezinden kızı ve damadının kendisini almaya geldiğini anlattı. Eve bir süre sonra bakmak için geldiklerinde içeri su girdiğini gördüklerini aktaran Özdemir, "Mahvoldu eşyalar." dedi.