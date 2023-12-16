Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu! Evleri su bastı hayvanlar taşkına kapıldı...
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağış etkili olurken Çanakkale'de hayat olumsuz etkilendi. Çok sayıda evi su basarken, bazı köylerdeki hayvanlar taşkın nedeniyle kayboldu. İşte o görüntüler...
EVLERDE HASARLAR OLUŞTU
Merkeze bağlı Kalabaklı köyünden geçen derenin taşıdığı yoğun sel suları ve çamurlar, bazı evlerde hasar oluşturdu. Bazı köylülerin küçükbaşları ise taşkın nedeniyle kayboldu.
Kimi köylüler geceyi komşularının yanında geçirirken, kimileri de il merkezindeki yakınlarında konakladı.
3 KÜÇÜKBAŞ KAYIP
Sağanak nedeniyle evi hasar gören Recep Yurtseven, dünkü sağanak sırasında mahsur kaldığı evinin penceresinden kepçe yardımıyla kurtarıldığını söyledi.
Yurtseven, evinin bahçesindeki 5 küçükbaştan 3'ünün kaybolduğunu dile getirdi.
"EŞYALAR MAHVOLDU"
Kaybolan 3 kuzusuna üzülen Nefiye Yurtseven, "Durum bu. Geçenlerde temizledim buraları. Kaçıncıya temizliyorum. Yıkılan dökülen işte bu. Her yağmur yağdığında oluyor." diye konuştu.
Köy sakinlerinden Nurten Özdemir ise sağanak başladığında evinde olduğunu, il merkezinden kızı ve damadının kendisini almaya geldiğini anlattı. Eve bir süre sonra bakmak için geldiklerinde içeri su girdiğini gördüklerini aktaran Özdemir, "Mahvoldu eşyalar." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay 'Ekmek yerine tüketin' diyerek açıkladı! Dünyanın en faydalı besini...
- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
- Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız
- Osmanlı'nın kazandığı en garip savaş! Tek mermi atmadan düşmanı ezdi geçti! 2 ordu daha karşı karşıya gelmeden...
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
- UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...
- Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?