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Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu! Evleri su bastı hayvanlar taşkına kapıldı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Çanakkale’yi sağanak yağış vurdu! Evleri su bastı hayvanlar taşkına kapıldı...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağış etkili olurken Çanakkale'de hayat olumsuz etkilendi. Çok sayıda evi su basarken, bazı köylerdeki hayvanlar taşkın nedeniyle kayboldu. İşte o görüntüler...

Çanakkale'de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki bazı evlerde su baskını yaşandı. Çanakkale'de devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

EVLERDE HASARLAR OLUŞTU

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünden geçen derenin taşıdığı yoğun sel suları ve çamurlar, bazı evlerde hasar oluşturdu. Bazı köylülerin küçükbaşları ise taşkın nedeniyle kayboldu.

Kimi köylüler geceyi komşularının yanında geçirirken, kimileri de il merkezindeki yakınlarında konakladı.

3 KÜÇÜKBAŞ KAYIP

Sağanak nedeniyle evi hasar gören Recep Yurtseven, dünkü sağanak sırasında mahsur kaldığı evinin penceresinden kepçe yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

Yurtseven, evinin bahçesindeki 5 küçükbaştan 3'ünün kaybolduğunu dile getirdi.

"EŞYALAR MAHVOLDU"

Kaybolan 3 kuzusuna üzülen Nefiye Yurtseven, "Durum bu. Geçenlerde temizledim buraları. Kaçıncıya temizliyorum. Yıkılan dökülen işte bu. Her yağmur yağdığında oluyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Nurten Özdemir ise sağanak başladığında evinde olduğunu, il merkezinden kızı ve damadının kendisini almaya geldiğini anlattı. Eve bir süre sonra bakmak için geldiklerinde içeri su girdiğini gördüklerini aktaran Özdemir, "Mahvoldu eşyalar." dedi.

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