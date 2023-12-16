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Otomobiliyle Yeşilırmak'a uçtu! Dehşet anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Otomobiliyle Yeşilırmak’a uçtu! Dehşet anı kamerada

Son dakika haberleri... Amasya'da, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Anıl Aşçı yaşamını yitirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, kent merkezindeki İstasyon Köprüsü'nde meydana geldi.

Anıl Aşçı yönetimindeki 35 KFY 09 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, İstasyon Köprüsü üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekipleri, Aşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil vinçle sudan çıkarıldı, Aşçı'nın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Aşçı'nın kullandığı otomobilin, köprünün üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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