Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Fenomen Ece Ronay gözaltına mı alındı son dakika?

NELER OLMUŞTU?

Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı. İlk olarak Gebze'de bulunan ardından Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezlerine silahlı saldırı gerçekleştirilen Ronay, bu olaydan eski eşini sorumlu tuttuğunu söylemişti.

Ronay, bu olayın ardından yaptığı açıklamalarda "Bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar" ifadelerini kullanmıştı.

Ronay'ın henüz güzellik merkezinin camlarındaki kurşun izleri dururken, önünde verdiği pozlar ise kafaları karıştırmıştı.

Ece Ronay'ın kurşun detaylı bu pozlarına ise sosyal medyadan yorum yağmıştı. Kimileri bunun bir 'rest çekme' olduğunu düşünürken kimileri de 'göz dağı' olduğunu düşünmüştü.

Kurşun izlerinin dikkatleri çekmesi üzerine paylaşımına dair bir açıklamada bulunan Ronay, yayınladığı videoda şunları söylemişti:

"Hemen söyleyim neden camlarımı yaptırmadığımı. İstanbul'un göbeğinde bir kadının dükkanı kurşunlandı. Failleri bulunana kadar kesinlikle değiştirmeyeceğim. İbretialem olsun diye böyle kalsın"