Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Fenomen Ece Ronay gözaltına mı alındı son dakika?
"Ece Ronay kimdir, gözaltına mı alındı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
"Ece Ronay kimdir, gözaltına mı alındı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal medya fenomeni olan Ece Ronay, dikkat çeken bir olayla gündeme geldi. Ronay'ın eski eşinin işyerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, "Ece Ronay gözaltına mı alındı, neden? İşte son dakika haberinin detayları...
ECE RONAY GÖZALTINA MI ALINDI?
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Ronay, eski eşinin işyerinin kurşunlatılması olayıyla ilgili suçlanıyor. Sosyal medya fenomeni, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
NELER OLMUŞTU?
Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı. İlk olarak Gebze'de bulunan ardından Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezlerine silahlı saldırı gerçekleştirilen Ronay, bu olaydan eski eşini sorumlu tuttuğunu söylemişti.
Ronay, bu olayın ardından yaptığı açıklamalarda "Bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar" ifadelerini kullanmıştı.
Ronay'ın henüz güzellik merkezinin camlarındaki kurşun izleri dururken, önünde verdiği pozlar ise kafaları karıştırmıştı.
Ece Ronay'ın kurşun detaylı bu pozlarına ise sosyal medyadan yorum yağmıştı. Kimileri bunun bir 'rest çekme' olduğunu düşünürken kimileri de 'göz dağı' olduğunu düşünmüştü.
Kurşun izlerinin dikkatleri çekmesi üzerine paylaşımına dair bir açıklamada bulunan Ronay, yayınladığı videoda şunları söylemişti:
"Hemen söyleyim neden camlarımı yaptırmadığımı. İstanbul'un göbeğinde bir kadının dükkanı kurşunlandı. Failleri bulunana kadar kesinlikle değiştirmeyeceğim. İbretialem olsun diye böyle kalsın"
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.
İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.
"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.
Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube'da 831 bin, Instagram'da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.
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