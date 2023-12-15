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Seçil Erzan ve Ali Yörük hakkında karar! Tutuklulukların devamına hükmedildi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 17:13
Güncelleme:15.12.2023 17:14
Yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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