CHP’li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a hapis cezası

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Rüstempaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Yalova Belediyesine ait kafeteryanın işletmeciliğinin 13 Mart 2019'da yapılan ihalede bir firmaya 18 bin lira bedelle verildiğini, 15 gün içinde kira sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle aynı yıl 10 Temmuz'daki oturumda aynı firmaya bu kez 4 bin liraya ihale edildiğini belirtti.

Savcı, ilk ihale sonrası firmanın sözleşmeyi imzalamamasının İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekirken diğer iki sanığın Salman'ın bilgisi dahilinde bunu yerine getirmediği, dolayısıyla kamu zararına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 3 sanığın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan hapse çarptırılmasını talep etti.

Savunmasını yapan sanık Vefa Salman, 3 yılda bir gerçekleştirilen ihalenin dosyasını ilgili birimin hazırladığını, ihaleyi ise encümenlerin yaptığını söyledi.