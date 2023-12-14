14 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sanal bahis çetesinin banka oyunu! Çete üyeleri yakalanmamak için ofis kiraladı, sistem kurdu
İstanbul'da gözaltına alınan 22 kişilik sanal kumar çetesinin, banka hareketlerini takip edebilmek için bilgisayar başında 24 saat nöbetçisi bulunan ofisler kiraladığı ortaya çıktı. Sanal dolandırıcılar, akıllara durgunluk veren bir sistem kurdu. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında aktardı.