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Sanal bahis çetesinin banka oyunu! Çete üyeleri yakalanmamak için ofis kiraladı, sistem kurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 18:15
İstanbul'da gözaltına alınan 22 kişilik sanal kumar çetesinin, banka hareketlerini takip edebilmek için bilgisayar başında 24 saat nöbetçisi bulunan ofisler kiraladığı ortaya çıktı. Sanal dolandırıcılar, akıllara durgunluk veren bir sistem kurdu. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında aktardı.
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