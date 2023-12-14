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Taciz iddiasına meydan dayağı! Yer: Esenler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Taciz iddiasına meydan dayağı! Yer: Esenler

Esenler'de bir şahsın yolda ablasıyla yürüyen genç bir kızı taciz ettiği iddiası sonrası ortalık karıştı. Çevredeki vatandaşlar şahsa meydan dayağı atarken o anlar saniye saniye kaydedildi.

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