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Bursa'da bazı yollarda yoğun sis etkili oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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Bursa’da bazı yollarda yoğun sis etkili oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafikte aksamalara yol açtı. Ulaşımda aksamalara yol açan sisin etkisi ilerleyen saatlerde azalınca trafik normale döndü.

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