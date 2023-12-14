HTS kayıtlarından çıktı! Seçil Erzan ile Ata Demirer arasında 131 saniyelik sır görüşme
Türkiye haftalardır Seçil Erzan'ın yönettiği fon vurgununu konuşuyor. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi isimlerin adının karıştığı vurgunda Seçil Erzan'ın konuşma kayıtlarından flaş bir isim daha çıktı. Erzan'ın 15 Ocak tarihinde komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik sır bir görüşme yaptığı belirlendi.
Futbol ve iş dünyasını saran özel fon vurgunu Türkiye'nin gündemini sarstı. Özel bir bankasının şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi futbol camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra iş dünyasını, eşini, akrabalarını hatta köylülerini bile dolandırdı.
Ponzi yöntemiyle topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, tutuklandı. Yürütülen soruşturmada, her gün şoke eden bir detay ortaya çıktı.
Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarında yapılan incelemede, herkesi şaşkına çeviren bir bilgiye ulaşıldı. Öyle ki Seçil Erzan, ocak ayında ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer'i de aradı.
İlk olarak Erzan ile Demirer'in görüşmesi HTS kayıtlarına bir saniye olarak yansıdı. 15 Ocak'ta ise bu kez Ata Demirer, Seçil Erzan'ı aradı. İkili arasında tam 131 saniyelik bir görüşme yaşandı.
İddiaya göre Seçil Erzan, yüksek kar vadettiği fona Ata Demirer'i de dahil etmeye çalıştı, ancak olumsuz yanıt aldı. İkilinin nerede tanıştığı da en çok merak edilen konular arasındaydı.
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