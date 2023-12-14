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Mevlüt Erdinç sosyal medyadan karısına isyan etti! 5 aydır haber alamıyor: Çocuklar senden değil...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Mevlüt Erdinç sosyal medyadan karısına isyan etti! 5 aydır haber alamıyor: Çocuklar senden değil...

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, karısının çocuklarıyla birlikte kaçtığını iddia etti. Erdinç, "Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Şantaj yapıyor! Çocukların benden olmadığını da söylüyor" dedi.

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in paylaşımları şoke etti. Erdinç, eşinin kendisinden para almak için çocuklarını göstermediğini söyledi.

Türkiye'de Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımlarda oynadıktan sonra Avrupa'da futbol kariyerini noktalayan eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, sosyal medyadan eşi hakkında çarpıcı açıklamalara bulundu.

ŞANTAJ İDDİASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdinç, eşinin maddi kazanç elde etmek amacıyla çocuklarını kendisine göstermediğini iddia etti. Öte yandan, eşinin ailesinin, çocukların kendisinden olmadığını söylediğini belirtti.

'HESABINA 1 MİLYON EURO ATACAĞIMI SÖYLEYİNCE...'

Eşinden 5 aydır haber alamadığını söyleyen ve çocuklarının kendisine ait olmadığını söylediklerini iddia eden Mevlüt Erdinç'in açıklamaları şöyle:

"Eşim Taleb Erding'ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış. Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı."

"FUTBOLU BIRAKTIM BENDEN AYRILDI"

"Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için."

"ÇOCUKLAR SENDEN DEĞİL"

"Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef."

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