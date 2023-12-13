Tiner döktü yetmedi bir de bıçakladı! Bursa’da eski eş vahşeti

'REFİK ÖLMEDİ Mİ' MESAJI

Savcılık soruşturması sonunda hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ülkü Akdemir, önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs'ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından Refik'in çalışanına, 'Refik daha ölmedi mi?' diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Refik A. ise "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Ülkü Akdemir, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, daha önceki savunmalarını tekrarlayan Akdemir'e, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 'Haksız tahrik' indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü. Akdemir'e ayrıca, 'hakaret' suçundan da 2 ay 7 gün hapis cezası veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.