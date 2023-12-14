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1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...

Yılbaşı tatili, yeni yıla sayılı günler kala pek çok kişinin merakla beklediği bir konu haline geldi. Sevdikleriyle birlikte 2024 yılbaşı heyecanını yaşamaya hazırlanan milyonlarca çalışan ve öğrenci, tatil planlarını gözden geçiriyor. Peki 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

1 Ocak resmi tatil mi, okul var mı? soruları, aralık ayının sonlarına yaklaşırken birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı tatil planları şekillenirken, yılbaşı hangi güne denk geliyor? sorusu merak konusu oldu. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 31 Aralık tarihi resmi tatil olarak belirlenmemiş durumda. şte 2024 resmi tatil günleri...

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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