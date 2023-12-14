1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...

1 Ocak resmi tatil mi, okul var mı? soruları, aralık ayının sonlarına yaklaşırken birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı tatil planları şekillenirken, yılbaşı hangi güne denk geliyor? sorusu merak konusu oldu. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 31 Aralık tarihi resmi tatil olarak belirlenmemiş durumda. şte 2024 resmi tatil günleri...

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?