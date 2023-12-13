Bir süre sonra başlıyor! Soğutmadığı için yemekler çöpe gidiyor! Hemen kontrol edin ve önlem alın…

Buzdolabı, evlerde temel bir eşya olarak hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak zaman zaman, buzdolabının yeteri kadar soğutmadığı durumlarla karşılaşabiliriz. Hemen bu durumu bir arıza olarak algılamak yerine, buzdolabının soğutmama sorununun pek çok farklı nedeni olabileceğini bilmekte fayda var.