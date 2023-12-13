İstanbul’da arsa alanlar kazandı! En çok tercih edilen yer neresi? Arsa fiyatları ne kadar?
Araç fiyatları düşüşe geçti, konutlar durağanlaştı. Peki arsa ve tarlada durum ne? İstanbul'da toprak alan yatırımcı bir yılda en az yüzde 60 kazandı. Bazı yerlerde ise yüzde 100'den fazla primlendi. Peki bundan sonra ne olacak? Düşük bütçeyle de toprak yatırımı yapılabilir mi? A Haber ekibi konuyu araştırdı.
Arsa ve tarla, yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Yurt genelinde ise en fazla İstanbul değer kazandı.
Taşı toprağı altın, yedi tepeli İstanbul'un tepeleri de doldu taştı. Hal böyle olunca İstanbul'un uzak ilçeleri altın oldu.
Peki buralardan hala toprak almak için fırsat var mı?
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Burak Susuz konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İstanbul'da toprağı az olsun saksıda olsun. Dedelerimizden bugüne gelen en kıymetli tek zarar ettirmeyen şey arsa.
FİYATLAR NASIL?
Çatalca'da tarla vasfındaki yerlerin metrekare fiyatları, köy köy değişiyor ama en iyi köylerinden bahsedersek 4-5 bin TL'den tarla vasfında olan yerler başlar. İmarlı yerler ise 9-10 bin TL'den başlıyor metrekare fiyatları.
2022'de bizden 4 metrekare tarla vasfındaki bir gayrimenkulü alan müşterimiz 800 bin TL'ye almıştı. Bugünün şartlarında ise yolu izi olan elektriği suyu olan bir yerin değeri ortalama 1 milyon 400 bin TL ile 1 milyon 700 bin TL arası.
ARSA ALIRKEN DİKKAT!
Altın al kenara at misali, düşük bütçeli vatandaş toprak alıp kenara atmaya başladı. Şimdi sosyal medya üzerinden de hiç gidip görmeden toprak almanız mümkün. Peki uzaktan yapılan bu işlemlerde nelere dikkat edilmeli?
- Oradaki ada parsel ve metrekarelere dikkat ederlerse tapuda alacakları yerle birbirleriyle uyuşuyırsa sıkıntı yok.
- Sistemden kendileri görebilecekler. İstikrarlı firmaları tercih etmeliler. Ada ve parsel numaralarına dikkat edecekler.
Uzmanlar toprağa yapılan yatırımın her zaman değerli olduğunu ancak İstanbul'da yapılan yatırımın katlanarak arttığını belirtiyor.
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