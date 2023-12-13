İstanbul’da arsa alanlar kazandı! En çok tercih edilen yer neresi? Arsa fiyatları ne kadar?

Çatalca'da tarla vasfındaki yerlerin metrekare fiyatları, köy köy değişiyor ama en iyi köylerinden bahsedersek 4-5 bin TL'den tarla vasfında olan yerler başlar. İmarlı yerler ise 9-10 bin TL'den başlıyor metrekare fiyatları.

2022'de bizden 4 metrekare tarla vasfındaki bir gayrimenkulü alan müşterimiz 800 bin TL'ye almıştı. Bugünün şartlarında ise yolu izi olan elektriği suyu olan bir yerin değeri ortalama 1 milyon 400 bin TL ile 1 milyon 700 bin TL arası.

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