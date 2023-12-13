İstanbul Çatalca'da arsa fiyatları ne kadar?

Araç fiyatları düşüşe geçti, konutlar durağanlaştı. Peki arsa ve tarlada durum ne? İstanbul'da toprak alan yatırımcı bir yılda en az yüzde 60 kazandı. Bazı yerlerde ise yüzde 100'den fazla primlendi. Peki bundan sonra ne olacak? Düşük bütçeyle de toprak yatırımı yapılabilir mi? A Haber ekibi konuyu araştırdı.

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