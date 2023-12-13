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Ocaktaki yemek ölüm getirdi! Emekli astsubay hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Ocaktaki yemek ölüm getirdi! Emekli astsubay hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde 81 yaşındaki emekli astsubay, ocağa koyduğu tenceredeki yemeğin yangın çıkarması sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eğitim Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3'üncü katında yalnız yaşayan emekli astsubay Turgut Aktaş (81), yemek yapmak için ocağa tencere koydu. Bir süre sonra tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan küçük çaplı yangını söndüren itfaiye ekipleri, yoğun dumana maruz kalan Aktaş'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aktaş, ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Emekli astsubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Turgut Aktaş'ın 10 yıl önce eşini kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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