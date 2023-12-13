Ocaktaki yemek ölüm getirdi! Emekli astsubay hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan küçük çaplı yangını söndüren itfaiye ekipleri, yoğun dumana maruz kalan Aktaş'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aktaş, ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Emekli astsubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.