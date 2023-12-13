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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat: 09.00 itibariyle olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

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