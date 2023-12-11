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Takside kan donduran cinayet! Eski eşinin boğazını keserek öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2023
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Takside kan donduran cinayet! Eski eşinin boğazını keserek öldürdü

Ankara, bir taksi içinde dehşet dolu anlara şahit oldu. Eski eşini ticari takside boğazını keserek öldüren şüpheli Emrah A., 'kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde yaşandı. Emrah A. isimli şahıs, eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Emrah A., yanındaki bıçakla M.A.'nın boğazını keserek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Emrah A., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Emrah A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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