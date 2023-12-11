Takside kan donduran cinayet! Eski eşinin boğazını keserek öldürdü

Olay, dün Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde yaşandı. Emrah A. isimli şahıs, eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Emrah A., yanındaki bıçakla M.A.'nın boğazını keserek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.