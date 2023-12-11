İstanbul’da korkutan yangın! 3 katlı ahşap bina kül oldu

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada bina içerisinde bulunanlar kendi imkanlarıyla binadan ayrılırken, binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.