İstanbul'da korkutan yangın! 3 katlı ahşap bina kül oldu
Beyoğlu’nda saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'ta yer alan 3 katlı ahşap bir bina alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada bina içerisinde bulunanlar kendi imkanlarıyla binadan ayrılırken, binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangında kısa sürede alevler metrelerce yükselirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmalarının yanı sıra içeride birisinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Olayın olduğu sokakta yaşayan bir vatandaş, "Biz o esnada evde oturuyorduk. Ev bir anda duman altında kaldı. Sonra dışarı baktığımda Ali abinin evinden geliyordu. Ben daha sonra balyozla kapıyı kırdım ama alevlerden dolayı içeriye giremedim. Alevler vurunca müdahale edemedim. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Ali abi evde tek yaşıyordu. Alevler bir anda büyüdü. İtfaiye zamanında gelmedi. Zamanında gelse binayı kurtarırlardı" dedi.
Yangın sonrası ahşap bina tamamen küle dönerken, yangın sırasında ahşap bina içerisinde kimsenin olup olmadığı ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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