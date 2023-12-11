3 AYLAR BAŞLANGICI: Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor? 2024 Kadir Gecesi ne zaman?
İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan üç ayların başlangıç tarihi, tüm müslümanlar tarafından merak ediliyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içeren bu mübarek zaman dilimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler takvimi sonrasında netlik kazandı.
"Kadir Gecesi ne zaman?, " 3 aylar ne zaman başlıyor?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan üç ayların başlangıcı için geri sayım başladı. Rahmet ve bereketin bolluğunu yaşatacak olan bu kutsal zaman dilimi, Receb ayıyla birlikte kapılarını aralıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ramazan'ın birinci günü 2024'de Mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene 11 Mart günü başlayacak.
2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2024 yılında Kadir Gecesi, 11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayının 26. gecesi eda edilecek.
Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor.
2024 KANDİL TARİHLERİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
➡11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
➡12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
➡6 Şubat Salı: Mirac Kandili
➡24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
➡11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
➡5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
➡9 Nisan Salı: Arefe
➡10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
➡11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
➡12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
➡15 Haziran Cumartesi: Arefe
➡16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
➡17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
➡18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
➡19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
➡7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
➡16 Temmuz Salı: Aşure Günü
➡14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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- 3 AYLAR BAŞLANGICI: Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor? 2024 Kadir Gecesi ne zaman?
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