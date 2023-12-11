3 AYLAR BAŞLANGICI: Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor? 2024 Kadir Gecesi ne zaman?

"Kadir Gecesi ne zaman?, " 3 aylar ne zaman başlıyor?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan üç ayların başlangıcı için geri sayım başladı. Rahmet ve bereketin bolluğunu yaşatacak olan bu kutsal zaman dilimi, Receb ayıyla birlikte kapılarını aralıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...