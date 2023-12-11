Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular!

TETİKÇİ SUİKASTI İTİRAF ETTİ



Jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Coşkun T'nin ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde Enver Ç. ve Kenan Ç. ile cezaevinde tanıştıklarını 2 kardeşin kendilerine 130 bin lira para verdiğini ve dışarıya çıktığında Cumhuriyet Savcısı A.K. hayvancılık işleriyle uğraşan Aleksi M, Fırat A, Gökhan A, Kemal A, Şirvan A, Ümit K, ve Yalçın A. isimli şahısların öldürülmesi için teklif yaptıklarını söyledi.

Şüpheli teklifi ilk başta kabul etmediğini ancak dışarı çıktığında kabul ettiğini söyleyerek iki kardeşin dışarıda bulunan kardeşleri Murat Ç. ile keşif yapmaya başladıklarını itiraf etti.