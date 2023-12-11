Evlattan babaya hain plan! Kızına atılan mesaj gerçeği ortaya çıkardı: Devam edelim mi?

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA İHANET MESAJLARI ÇIKTI

Günlerce tek başına iyileşmeye çalışan adam, kızının kendisine saldırmaları için adam tuttuğunu ve azmettirdiğini düşündükçe savcılığa gitme kararı aldı. Cüneyt D., kızından, damadından ve kendisine saldıran iki kişiden şikayetçi oldu. Savcılıkça hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda dosyada yer alan görüntü ve ses kayıtlarında olayı doğrular nitelikte bulguların elde edildiği yer aldı. Müştekinin yere yatırılmış görüntülerinin bulunduğu, ve kızı Yaren D.'nin "Su mu verin şuna, iğnesi olmadı tümör var ileri derecede, ölecek, son demleri, tamam abim su verin şuna, geliyoruz biz yarım saate kalmaz, geldim ben, dokunma daha" şeklinde mesajlarının bulunduğu ortaya çıktı.