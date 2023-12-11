11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Savcıya suikast için tetikçi tuttular! Planı itiraf etti

Savcıya suikast için tetikçi tuttular! Planı itiraf etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2023 16:27
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı, iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak, savcı ve kendilerine düşmanlık yapan 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı. Ancak tetikçnin itirafı üzerine savcıya yapılacak suikastın önüne geçildi ve 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savcıya suikast için tetikçi tuttular!
Savcıya suikast için tetikçi tuttular!
Kaza anı kamerada: Metrelerce sürüklendi
Kaza anı kamerada: Metrelerce sürüklendi
Yağışlar can suyu oldu
Yağışlar can suyu oldu
Tunahan Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl?
Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Scooterla 120 km hız yapılır mı?
Scooterla 120 km hız yapılır mı?
3 ile sarı kodlu uyarı
3 ile sarı kodlu uyarı
İstanbul’da sabah trafiği! Havadan görüntülendi
İstanbul'da sabah trafiği! Havadan görüntülendi
Hasan Doğan okurlarla bir araya geldi!
Hasan Doğan okurlarla bir araya geldi!
Hatay’da deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Hatay'da deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Esma Komutanın hikayesi...
Esma Komutanın hikayesi...
Zonguldak’ta heyelan tehlikesi sürüyor mu?
Zonguldak'ta heyelan tehlikesi sürüyor mu?
Geline 1 valiz altın taktılar!
Geline 1 valiz altın taktılar!
Daha Fazla Video Göster