11 Aralık 2023, Pazartesi
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Savcıya suikast için tetikçi tuttular! Planı itiraf etti
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı, iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak, savcı ve kendilerine düşmanlık yapan 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı. Ancak tetikçnin itirafı üzerine savcıya yapılacak suikastın önüne geçildi ve 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.