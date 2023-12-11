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Bu kez de Rize! 12 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Hastanelik oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2023
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Bu kez de Rize! 12 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Hastanelik oldu

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da okula giden 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz saldıran köpek sürüsünün ardından bir haber de Rize'den geldi. Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Selamet Köyü'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, evinin önünde oynayan 12 yaşındaki E.B., yanına bir köpek yaklaştı. Yanına gelen köpeği beslemek isteyen E.B. evden aldığı yiyeceği köpeğe verip, başını eliyle okşamaya çalıştı.

O esnada köpek E.B.'ye saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kolundan da yaralan çocuğa Güneysu'da yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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