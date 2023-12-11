Bu kez de Rize! 12 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Hastanelik oldu
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da okula giden 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz saldıran köpek sürüsünün ardından bir haber de Rize'den geldi. Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.
Olay, dün ilçeye bağlı Selamet Köyü'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, evinin önünde oynayan 12 yaşındaki E.B., yanına bir köpek yaklaştı. Yanına gelen köpeği beslemek isteyen E.B. evden aldığı yiyeceği köpeğe verip, başını eliyle okşamaya çalıştı.
O esnada köpek E.B.'ye saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki kolundan da yaralan çocuğa Güneysu'da yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GOOGLE 2023'te en çok aratılanlar listesi | Türkiye'de en çok araştırılan kelime ne oldu? İşte çok merak edilen burçlar, diziler, tarifler, sorular...
- Erken emeklilik için 7 prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...
- KİŞİLİK TESTİ | Bu optik illüzyon nasıl bir zekaya sahip olduğunu söylüyor! Hangi yüz gülüyor?
- ÖZDEBİR YKS ozdebir.org.tr sınav sonuçları 8-11 Aralık | ÖZDEBİR Türkiye Geneli lise 2. deneme sonuçları açıklandı mı?
- Kadınlara 4000 TL devlet desteği e-Devlet başvurusu var mı, ekran açıldı mı? Ev hanımlarına 4.000 TL destek gerçek mi, verilecek mi?
- 8. Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi içerikleri neler? 67 madde listelendi! Genel af, denetimli serbestlik, 70 yaşa koşullu salıverilme, soyadı düzenlemesi...
- ZARA İsrail malı mı, kimin, hangi ülkenin? ZARA Yahudi markası mı, Filistin paylaşımı nedir? Tabut, ceset, Filistin haritası, ekmek alçak paylaşımlar durmuyor!
- Asgari Ücret Toplantısı CANLI İZLE AHABER | 11 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2024 yeni ücretler, 2. toplantı tarihi...
- AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları isim listesi 2024 ne zaman belli olacak?
- Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...
- EYT'siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...
- İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...