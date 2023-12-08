Son dakika | Ankara'da sokak köpekleri faciası! 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumu...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y.'nin, köpekler tarafından saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine soruşturma açıldığını bildirdi. Hastanede tedavi altında olan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde dördüncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğramıştı.
YERLİKAYA DUYURDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da dün yaşanan köpek saldırısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Doktorlarımız sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Şu an nefes almaya çalışıyor. Daha önce böyle bir tepki vermiyordu. Yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Şu an durumu iyiye gidiyor. Köpekler benim çocuğumu ısırmamışlar, yemişler. Aşırı derecede doku eksikliği var. Kollarında, bacaklarında, poposunda, kafasında, boynunda, her tarafında var. Allah'ım bana onun bir yerini canlı bıraksın, benim için yaşasın. Ben onun gözü de olurum, kulağı da. Yeter ki benim evladım yaşasın" ifadelerini kullandı.
YALAN HABERLERE TEPKİ
Tunahan Yılmaz'ın dayısı Şeref Usta da asılsız haberlere tepi göstererek, "Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin. Bugün topluyorlar, yarın bırakıyorlar köpekleri. Bu konuda artık kalıcı çözüm bulunsun. Bir de yalan yanlış haberler yapıyorlar. Bu tür haberler aileyi daha fazla incitiyor. 'Vefat etti' diye haberler yayılmış. Biraz aileyi düşünüp yalan yanlış haberler yapmasınlar" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: SOKAK HAYVANLARI SORUNUNU MUTLAKA ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'ndaki konuşmasında, "Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumak da görevimiz. Önceki gün Ankara'da yaşanan elim hadise hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu sorunu inancımıza, kültürümüze göre mutlaka çözüme kavuşturacağız." dedi.
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