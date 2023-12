Son dakika | Ankara’da sokak köpekleri faciası! 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumu...

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Doktorlarımız sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Şu an nefes almaya çalışıyor. Daha önce böyle bir tepki vermiyordu. Yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Şu an durumu iyiye gidiyor. Köpekler benim çocuğumu ısırmamışlar, yemişler. Aşırı derecede doku eksikliği var. Kollarında, bacaklarında, poposunda, kafasında, boynunda, her tarafında var. Allah'ım bana onun bir yerini canlı bıraksın, benim için yaşasın. Ben onun gözü de olurum, kulağı da. Yeter ki benim evladım yaşasın" ifadelerini kullandı.