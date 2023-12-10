Konya’da akran zorbalığı bıçaklı saldırıya dönüştü! 16 yaşındaki genç kız göğsünden bıçaklandı

"GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALANMIŞTI"

A.O.'ya ilk müdahaleyi yapan hemşire Hilal Ekiz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Bir anda bir çığlık sesi oldu. İki kız koşarak sağlık kabinimize geldi. Kızlardan biri kavga sırasında göğsünden bıçakla yaralanmıştı ve kan akıyordu.