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Konya'da akran zorbalığı bıçaklı saldırıya dönüştü! 16 yaşındaki genç kız göğsünden bıçaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2023
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Konya’da akran zorbalığı bıçaklı saldırıya dönüştü! 16 yaşındaki genç kız göğsünden bıçaklandı

Son zamanlarda artan akran zorbalığı Konya’da bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. A.O. (16) adlı genç kız, sosyal medyada tartıştığı aynı yaştaki iki kız tarafından göğsünden bıçaklandı. A.O. apar topar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı'nda meydana geldi. A.O., arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada yanına daha önce sosyal medyada tartıştığı iki kız geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.O., göğsünden bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan A.O., arkadaşları tarafından yakındaki özel sağlık kabinine getirildi.

Sağlık kabinindeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından A.O. çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, kaçan iki saldırgan kızın yakalanması için çalışma başlattı.

"GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALANMIŞTI"

A.O.'ya ilk müdahaleyi yapan hemşire Hilal Ekiz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Bir anda bir çığlık sesi oldu. İki kız koşarak sağlık kabinimize geldi. Kızlardan biri kavga sırasında göğsünden bıçakla yaralanmıştı ve kan akıyordu.

Hemen içeri aldık, tamponunu yaptık. Oksijeni düşüktü, oksijen verdik. Kanı durdurup, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis ve sağlık ekiplerine haber verdik.

Ardından yaralıyı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim ettik. Şu an yaralının sağlık durumu iyi." dedi.

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