Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Doğan okurlarla bir araya geldi! İslam ve Barış kitabına vurgu: Savaş ahlakını anlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 19. Ankara Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza gününde okurlarla bir araya geldi. Doğan burada İslam ve Barış isimli kitabına vurgu yaparak "İslam’da savaş ahlakını anlatıyoruz. İslam’ın bir bakış açısı var, dünyaya önerdiği bir bakış açısı var. Burada savaşın da bir ahlakı var. Kadına dokunulmaz, çocuğa dokunulmaz, ağaç kesilmez, hayvana dokunulmaz, manastıra dokunulmaz, kiliseye dokunulmaz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 19. Ankara Kitap Fuarı çerçevesinde Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) imza günü düzenledi. Gencinden yaşlısına her kuşaktan okur, Doğan'ın 'İslam ve Barış' adlı kitabını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitap hakkında bilgi veren Doğan, imza vesilesiyle dostlarla bir araya geldiklerini ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.
Doğan, "İslam ve Savaş, son bölümü güncellenmiş haliyle eylül ayında çıktı. İslam'da savaş ahlakını anlatıyoruz. İslam'ın bir bakış açısı var, dünyaya önerdiği bir bakış açısı var. Burada savaşın da bir ahlakı var. Kadına dokunulmaz, çocuğa dokunulmaz, ağaç kesilmez, hayvana dokunulmaz, manastıra dokunulmaz, kiliseye dokunulmaz. Bunların özelliklerini dikkatle incelediğimizde Hazreti Peygamberin ve İslam'ın savaş mantığında merhametin de, adaletin de ön plana çıktığını görüyoruz. Kitapta bunu vurgulamaya çalışıyoruz. İnşallah faydam olur" dedi.
"FİLİSTİN HALKI MÜSTAKİL BİR DEVLET KURMADIKÇA SORUN HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEK"
Fuarda gündeme dair açıklamalarda da bulunan Doğan, "Ahlaki ve hukuki değer tanımayan bir katliamla karşı karşıyayız. Hakikaten vicdanımız sızlıyor. Hepimiz bu olayın bir an evvel sona ermesini bekliyoruz. Sonuçta dünyada çok büyük bir tepki oluştu, bu umut verici. Bu insanlığın yaşadığını gösteriyor. Gazze'de şehit düşen çok sayıda insan, dünyada büyük bir uyanışa vesile oluyor şüphesiz. Umarım bu acı sona erer. Problem ateşkes veya savaşın ara vermesiyle sona ereceğe benzemiyor. İki devletli bir çözüm oluşmadıkça, Filistin halkı müstakil bir devlet kurmadıkça aslında sorun hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.
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