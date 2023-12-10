Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Doğan okurlarla bir araya geldi! İslam ve Barış kitabına vurgu: Savaş ahlakını anlatıyoruz

"FİLİSTİN HALKI MÜSTAKİL BİR DEVLET KURMADIKÇA SORUN HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEK"

Fuarda gündeme dair açıklamalarda da bulunan Doğan, "Ahlaki ve hukuki değer tanımayan bir katliamla karşı karşıyayız. Hakikaten vicdanımız sızlıyor. Hepimiz bu olayın bir an evvel sona ermesini bekliyoruz. Sonuçta dünyada çok büyük bir tepki oluştu, bu umut verici. Bu insanlığın yaşadığını gösteriyor. Gazze'de şehit düşen çok sayıda insan, dünyada büyük bir uyanışa vesile oluyor şüphesiz. Umarım bu acı sona erer. Problem ateşkes veya savaşın ara vermesiyle sona ereceğe benzemiyor. İki devletli bir çözüm oluşmadıkça, Filistin halkı müstakil bir devlet kurmadıkça aslında sorun hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

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