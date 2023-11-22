Antalya'da lisede akran zorbalığı! Görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı
Antalya’da bir lisede 2 kız öğrencinin, sınıfın ortasında ve akranlarının gözü önünde bir kız öğrenciyi saçından çekip, tekme ve yumruklarla darbettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Akran zorbalığı ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Muratpaşa ilçesindeki bir lisede meydana geldiği iddia edilen olayda, 2 kız öğrencinin, sınıfına gittikleri başka bir kız öğrenciyle kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde 2 öğrencinin, saçlarından tuttuğu kız öğrenciyi akranlarının gözü önünde tekme ve yumruk vurarak darbettiği yer aldı. Saldırıya uğrayan kız öğrencinin aldığı darbelerle yere düştüğü görüldü.
Sınıftaki diğer öğrencilerin seyrettiği akran zorbalığı, bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olaydan sonra darbedilen öğrencinin annesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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