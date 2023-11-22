Antalya’da lisede akran zorbalığı! Görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı





Olaydan sonra darbedilen öğrencinin annesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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