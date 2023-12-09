Kardeşleriyle davalık olduğu iddia edilmişti: Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu! Sağlık durumu kritik…
2003 yılında Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Kurtlar Vadisi’ne ev sahipliği yapan ünlü iş insanı Serdar Sözbir’den kötü haber geldi. İstanbul Ataşehir'de etrafa ateş açan bir kişiyi 'Neden ateş açıyorsun?' diye uyarması üzerine Sözbir, saldırıya uğradı. Üsküdar'da Kurtlar Vadisi'nin çekimlerinde ön plana çıkan Sözbir Otel’in hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu ortaya çıkan Sözbir’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar…
Ünlü iş insanı Serdar Sözbir, geçtiğimiz Perşembe günü Ataşehir Emre Caddesi üzerindeyken silahlı saldırıya uğradı. Sözbir Otel'in ev sahipliğini yaptığı Kurtlar Vadisi'yle adından söz ettiren 59 yaşındaki Sözbir'in sağa sola ateş eden kişiyi uyarması sonucu saldırıya uğradığı öne sürüldü.
3 EL ATEŞ ETTİ
Ünlü iş adamı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rast gele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek iddiaya göre onu uyardı. Ancak bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir'in aracına yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etti. Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek özel bir hastaneye gitti.
APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI
Burada görevli sağlık çalışanları tarafından araç içinden sedye ile alınan Sözbir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine götürülen Sözbir'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Konuyla ilgili polisin çalışması sürerken çevredeki görgü tanıklarının polise, "Sağa sola ateş açan bir kişi vardı. Aracıyla seyir halindeyden ateş eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi de birden araca yönelerek peş peşe ateş açtı." dedikleri iddia edildi. Polisin bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.
"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"
Sözbir'in Avukatı ve İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Baran Akcan; "Müvekkilimin hayati tehlikesi devam etmektedir. Tüm ailesi Üzüntü içindedir. İstanbul'un göbeğinde uluorta insanların canına kast eden eşkiyaların varlığı hepimizi korkutmaya devam ediyor.
Olayı en başından beri titizlikle takip eden emniyet güçlerimizi ve etkin bir soruşturmayı devam ettiren İstanbul Anadolu Başsavcılığımıza teşekkür ederim. Faillerin en kısa zamanda yakalancağından ve yargı önünde hesap vereceklerinden kuşku duymuyoruz" dedi.
KARDEŞLERİYLE DAVALIK OLDUĞU İDDİASI
Öte yandan Serdar Sözbir'in Üsküdar'da Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otelin hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberleri kafaları karıştırdı.
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