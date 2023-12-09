Kardeşleriyle davalık olduğu iddia edilmişti: Ünlü iş insanı Serdar Sözbir vuruldu! Sağlık durumu kritik…

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Sözbir'in Avukatı ve İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Baran Akcan; "Müvekkilimin hayati tehlikesi devam etmektedir. Tüm ailesi Üzüntü içindedir. İstanbul'un göbeğinde uluorta insanların canına kast eden eşkiyaların varlığı hepimizi korkutmaya devam ediyor.

Olayı en başından beri titizlikle takip eden emniyet güçlerimizi ve etkin bir soruşturmayı devam ettiren İstanbul Anadolu Başsavcılığımıza teşekkür ederim. Faillerin en kısa zamanda yakalancağından ve yargı önünde hesap vereceklerinden kuşku duymuyoruz" dedi.

KARDEŞLERİYLE DAVALIK OLDUĞU İDDİASI

Öte yandan Serdar Sözbir'in Üsküdar'da Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otelin hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberleri kafaları karıştırdı.