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Huzurevinde cinsel taciz skandalı! Stajyere depoda dehşeti yaşattı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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Huzurevinde cinsel taciz skandalı! Stajyere depoda dehşeti yaşattı

Kartal'da özel bir huzur ve yaşlı bakım evi, cinsel saldırı skandalıyla sarsıldı. Huzurevinde kısa dönem çalışan sağlık stajyeri 21 yaşındaki Mizgin G., yardım amacıyla gittiği işyerinin deposuna kilitlenerek bakımevinin işletmecisi Yiğit S. tarafından cinsel saldırıya uğradı.

Kartal'da bulunan bir özel yaşlı bakım evinde yaşanan cinsel saldırı olayı pes dedirtti. Huzurevinde sağlık stajyeri olarak görev yapan genç kız, hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. başına gelenlerden sonra psikolojisi bozulan genç kız, durumu yargıya taşıdı.

YARDIM BAHANESİYLE...

Sağlık stajyeri Mizgin G.(21), Kartal'da bulunan özel bir huzur ve yaşlı bakım evinde işe başladı. Stajını tamamlamasının ardından genç kız, kısa süre çalıştığı huzurevinden ayrılma kararı aldı. Ancak bakım evinin işletmecisi olan Yiğit S.(24), iddiaya göre geçtiğimiz 30 Temmuz akşamı günün akşamı Mizgin G.'yi arayarak acil elemana ihtiyaçları olduğunu ve yardım etmesi için evine gelerek kendisini almayı teklif etti. Genç kızın yardım etmeyi kabul etmesi üzerine işletmeci Yiğit S., Mizgin G.'yi gece 00.30 sularından evinden alarak huzurevine götürdü.

İŞLETMECİDEN STAJYERİNE CİNSEL SALDIRI

İşyerini temizlemek amacıyla genç kız, Yiğit S.'den eldiven istedi. Ancak işletmeci adam, eldiven getirmek amacıyla indiği depo katına Mizgin G.'yi çağırdı. İddiaya göre genç kız, başına geleceklerden habersiz depo katına inince dehşet verici dakikalar başladı. Mizgin G., yanına gelir gelmez deponun kapısını kilitleyen Yiğit S., iddiaya göre genç kızın saçlarından tutarak üzerine saldırdı.

DEPODA DEHŞETİ YAŞATTI

İddiaya göre işletmeci Yiğit S., işyerinin deposunda stajyerine cinsel saldırıda bulundu. Önce genç kızın kıyafetlerini yırtmaya çalışan adam, ardından cinsel organıyla Mizgin G.'ye saldırıda bulundu. Olanlar karşısında şoka giren genç kız, yaşadığı korkunç olayı huzurevindeki diğer çalışanlara belli etmemek için sustu.

ŞÜPHELİ İŞLETMECİDEN PİŞKİN SAVUNMA

Yaşadığı korku dolu anları düşündükçe psikolojisi bozulan Mizgin G., olayı savcılığa taşıdı. Genç kızın şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Yiğit S.'nin ifadesine başvurdu. Şüpheli adam, suçlamaları reddederek Mizgin G.'nin kendisini öpmek istediğini, kendisinin hiçbir şekilde karşı tarafı zorlamadığını ileri sürdü.

SAVCILIKTAN "HİZMETTEN SAĞLADIĞI NÜFUZU KÖTÜYE KULLANMA" TESPİTİ

Savcılık, yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin hizmet ilişkisini sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını ve müştekiyle cinsel birliktelik yaşamak amacıyla hareket ettiğini vurguladı.

Şüpheli işletmeci Yiğit S.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 7 yıl 6 aya kadar ve "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 18 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.

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