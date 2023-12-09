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Haberler Galeri Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek

Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek

Yüz yılda bir meydana gelen doğa olayları arasında olan güneş fırtınasının 2024 yılında dünyayı karanlığa gömmesi bekleniyor. Günümüzde ve yakın geçmişti meydana gelen felaketlerin önceden sahnelendiği Simpsonlar animasyon dizisinde 'güneş fırtınası' da işlendi. Yılbaşı temalı bölümünde 2024'te olası elektrik kesintilerini konu alan dizi, görenlere yine korku etkisi yaşattı. İşte Simpsonlar'ın yılbaşı sahnesi…

Giriş Tarihi: 09.12.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 21:56
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Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek

2020 yılından beri dünya genelinde yaşanan felaketlerin ardı arkası kesilmezken 2024 yılına yaklaşan dünya ve insanlığı neyin beklediği merak konusu oldu. Pandemi, orman yangınları, sel, depremler, savaş gibi felaketlerden sonra araştırmacılar yeni yılda dünyanın karanlığa gömüleceğinin sinyallerini verdi.

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Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek

100 yılda bir meydana gelen doğa olaylarından güneş fırtınasının dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte olduğu söyleniyor. Teknolojinin neredeyse zirveye ulaşmak üzere olduğu bu modern çağda, beklenen elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirebilir.

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Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek

2025'Tİ 2024 OLDU

Güneş fırtınasının, 2025 yılında meydana geleceğine ilişkin yapılan açıklamalar 2024 yılı şeklinde güncelleme aldı. Bu durum da yakın tarihte dünyanın başına gelmesi olası olan bu felaket bazı ülkeleri pil, şarj, mum malzemelerinin stoğu gibi tedbir almaya yönlendirdi.

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Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek

SIMPSONLAR'DAN GÜNEŞ FIRTINASI SAHNESİ

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Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek

Yeni felaketlerin fragmanı haline gelen Simpsonlar'ın yeni yıl sahnesi yine paniğe sebep oldu. 2020 yılından beri küresel bir korku politikası uygulanan dünyayı yeni yılda güneş fırtınası bekliyor.