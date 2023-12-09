Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek

2025'Tİ 2024 OLDU

Güneş fırtınasının, 2025 yılında meydana geleceğine ilişkin yapılan açıklamalar 2024 yılı şeklinde güncelleme aldı. Bu durum da yakın tarihte dünyanın başına gelmesi olası olan bu felaket bazı ülkeleri pil, şarj, mum malzemelerinin stoğu gibi tedbir almaya yönlendirdi.