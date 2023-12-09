DNA testiyle gelen servet! Miras savaşında yeni perde: ABD'li kardeşler davayı kazandı
ABD'li kardeşler Henry Kevin Jackson ile Candice Jackson, İzmir ve Şikago'da yatırımları, AVM'leri bulunan ve geçen sene 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü iş insanı Kasım Pırlant'a açtıkları babalık davasını kazandı. Jackson kardeşler böylece Pırlant'ın 100 milyon dolarlık servetine de ortak olmuş oldu. Davayı kazanmanın mutluluğunu yaşayan ABD'li Kevin Jackson, "Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz. Pırlant soyismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var." dedi.
İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te eğitimini sürdürmek amacıyla gittiği ABD'de lokanta satın aldı ve 1978 yılında emlak işine girdi.
1985 yılında İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.
Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Çiftin oğulları Zafer Pırlant 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi.
Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine verdiği bilgiler ışığında babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrendi.
Bunun üzerine Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a 3 yıl önce babalık davası açtı. Dava İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde devam ederken, 69 yaşındaki Kasım Pırlant geçen yıl kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
PIRLANT ABD'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 yıl önce yazdığı vasiyetnasine ulaşılmıştı. Emlak kralı Pırlant vasiyetnameye göre Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, banka hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktığı ortaya çıkmıştı.
ABD'li kardeşler Tülay Pırlant'a vasiyetnamenin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Kasım Pırlant'ın ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla, Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerini eski eşi Tülay Pırlanta devretmesi nedeniyle mirastan mal kaçırma davası olarak da bilinen 'muris muvazaası nedeniyle iptal davası' açıldı.
BABALIK DAVASINI KAZANDILAR
ABD'li kardeşlerin başvurusu sonrası görülen "babalık tayini" davası kapsamında DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda incelendi.
DNA testi sonucuna göre Jackson kardeşler, yüzde 99.9 Kasım Pırlant'ın çocukları olduğu tespit edildi. İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen babalık davası önceki gün karara bağlandı. Hakim, 1981 doğumlu Candice Jackson ile 1985 doğumlu Kevin Henry Jackson'ın, babalarının Kasım Pırlant olduğu şeklinde nüfusa kaydedilmesine karar verdi.
30 MİLYON DOLARLIK SATIŞIN İPTALİ İÇİN BAŞVURACAKLAR
Jackson kardeşler davayı kazanarak Kasım Pırlant'ın yaklaşık 100 milyon doları bulan mirasına da ortak oldu. Kasım Pırlant'a ait İzmir'deki Ege Park Balçova AVM ile 5 yıldızlı Encore Otel gökdeleni geçtiğimiz aylarda İzmirli iş insanı Mehmet Bektur'a 30 milyon dolara satılmıştı.
ABD'li kardeşlerin 30 milyon dolara satılan AVM ile gökdelenin satışının iptali için de yargıya başvuracakları öğrenildi.
"BABAMIZIN HİKAYESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Sabah'ta yer alan habere göre; Babalık davasını kazanmanın mutluluğunu yaşayan Kevin Jackson konuştu; "Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz.
Pırlant soyismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Babamın efsanesini, hikayesini sürdürmek istiyorum. Babamın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracağız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!
- Staj ve çıraklık sigortası ile 1 yıl kazanç! 720 günlük primle 54 yaşa emeklilik! SGK girişi 2008, 1996, 1992...
- 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
- Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı kura tarihi İŞKUR | 2023 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?
- 1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...
- SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!
- Emekliye %61'lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10'luk Refah payı dahil...
- Yalı Çapkını 49. bölüm özeti! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler oldu?
- Uzman isim unutkanlığa karşı 3 altın baharatı açıkladı! Fil hafızası için 1 çay kaşığı yeterli
- Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin'e bağlı, tam -47 derece...
- Üç aylar başlangıç takvimi 2024 | Diyanet Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Güneş fırtınası ne zaman olacak, etkileri neler? 2024'te internet kesilecek mi, ne olacak?