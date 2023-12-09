DNA testiyle gelen servet! Miras savaşında yeni perde: ABD’li kardeşler davayı kazandı

"BABAMIZIN HİKAYESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Babalık davasını kazanmanın mutluluğunu yaşayan Kevin Jackson konuştu; "Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz.

Pırlant soyismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Babamın efsanesini, hikayesini sürdürmek istiyorum. Babamın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracağız" dedi.

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