Başkan Erdoğan’ın İstanbul’a armağan ettiği Marmaray vatandaşların imdadına yetişti

Uraloğlu, Marmaray'ın Gebze ile Halkalı arasında gerçekleştirilen hafta içi 287, hafta sonu 297 tren seferleri olduğunu belirterek, "Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ek tren seferleri konuldu ve fazladan 392 bin yolcu daha taşındı. Marmaray'da, günlük ortalama 565 bin yolcu taşınırken, ek seferlerle bu sayı 621 bine ulaştı. İstanbul'un toplu ulaşımına çözüm üretildi." bilgisini verdi.