08 Aralık 2023, Cuma
Başkan Erdoğan'ın İstanbul’a armağan ettiği Marmaray vatandaşların imdadına yetişti
AK Parti'nin en önemli projelerinden Marmaray, 2013 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Fatih Sultan Mehmet'in şehri İstanbul'a armağan edilmişti. O günden bu yana zorlu hava koşulları da dahil Marmaray'a konulan ek seferlerle 392 bin yolcu taşındı. Kritik projeye dair son durumu anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına Marmaray yetişti" ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 08.12.2023 13:40
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