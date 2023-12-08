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Başkan Erdoğan'ın İstanbul’a armağan ettiği Marmaray vatandaşların imdadına yetişti

AK Parti'nin en önemli projelerinden Marmaray, 2013 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Fatih Sultan Mehmet'in şehri İstanbul'a armağan edilmişti. O günden bu yana zorlu hava koşulları da dahil Marmaray'a konulan ek seferlerle 392 bin yolcu taşındı. Kritik projeye dair son durumu anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına Marmaray yetişti" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.12.2023 13:40
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Başkan Erdoğan’ın İstanbul’a armağan ettiği Marmaray vatandaşların imdadına yetişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'u etkisi altına alan sisli hava durumunun ulaşımı olumsuz etkilediğini anımsattı.

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Başkan Erdoğan’ın İstanbul’a armağan ettiği Marmaray vatandaşların imdadına yetişti

Söz konusu tarihlerde bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi sonucu boğazdan geçmek isteyen yolcuların Marmaray'a yöneldiğine işaret eden Uraloğlu, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz geçişlerinde Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar için, TCDD Taşımacılık tarafından ek seferler konuldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına Marmaray yetişti." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan’ın İstanbul’a armağan ettiği Marmaray vatandaşların imdadına yetişti

Uraloğlu, Marmaray'ın Gebze ile Halkalı arasında gerçekleştirilen hafta içi 287, hafta sonu 297 tren seferleri olduğunu belirterek, "Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ek tren seferleri konuldu ve fazladan 392 bin yolcu daha taşındı. Marmaray'da, günlük ortalama 565 bin yolcu taşınırken, ek seferlerle bu sayı 621 bine ulaştı. İstanbul'un toplu ulaşımına çözüm üretildi." bilgisini verdi.

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Başkan Erdoğan’ın İstanbul’a armağan ettiği Marmaray vatandaşların imdadına yetişti

Metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunan Marmaray ile Halkalı-Gebze arası seyahat süresinin 108 dakika sürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, mevcutta Gebze ile Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla Marmaray trenleri işletilirken, Ataköy ile Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla tren seferleri yapıldığını vurguladı.

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Başkan Erdoğan’ın İstanbul’a armağan ettiği Marmaray vatandaşların imdadına yetişti

Uraloğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 10. yaşını kutlayan Marmaray'da, bugüne kadar toplam 1 milyarın üzerinde yolcunun seyahat ettiğini, günlük yolcu rakamlarının 710 binlere ulaşarak taşıma rekorları kırıldığını aktardı.