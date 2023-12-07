Depremden 7 dakika önce denizden gökyüzüne yükseldi! Gemlik Körfezi’nden çıkan duman ne anlama geliyor? Yeni bir depremin habercisi mi?

Kıyıdan çukurluk alana doğru devam ederken birçok irili ufaklı fayın olduğunu biliyoruz. Birçok merkezin çözümlerinde de bu faylanmanın bir normal faylanma genişlemeye bağlı bir normal faylanma olduğu vurgulandı. Burası Körfezi'n yaklaşık doğu-batı uzanımlı kısmında meydana geldi. Burada uzun periyotta büyük deprem olasılığı her zaman var fakat kısa periyotlarda 4'lük, 5'lik, 5.5'lik depremleri görebiliriz. Bunlar gayet normal sürpriz bir deprem değil.

Bu bölgede meydana gelen gaz çıkışlarının özellikle radon başta olmak üzere Marmara Denizi içerisinde daha önceki zamanlarda da tespit edilmiş ölçülmüş değerleri var. Bunlar tabiiki faya bağlı olarak meydana gelen özellikle sıcak ve soğuk suların içerisinde meydana gelen gazların serbestleşmesi olarak karşımıza çıkıyor.