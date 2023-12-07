Depremden 7 dakika önce denizden gökyüzüne yükseldi! Gemlik Körfezi'nden çıkan duman ne anlama geliyor? Yeni bir depremin habercisi mi?
Marmara Denizi'nde 3 gün önce meydana gelen 5.1'lik depremden 7 dakika önce Mudanya açıklarında denizden duman yükseldi. Uzmanlar bunun aktif fay hattından çıkan radon gazı olduğunu belirtti. A Haber muhabiri Vedat Sezer'de bu dumanların sırrını konuğu Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden'e sordu.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Uzmanlar dumanın aktif fay hattından çıkan radon gazı olduğunu söyledi.
Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, gaz çıkışının normal olduğunu; bir başka depremin habercisi olmadığı vurguladı.
A Haber muhabiri Vedat Sezer'de bu dumanların sırrını konuğu Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden'e sordu.
Özden, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Deprem, Mudanya'nın hemen kuzeybatısında Marmara'nın güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı'nın orta segmenti üzerindeki sağ yanal doğrultu hattının fay sistemi üzerinde meydana gelmiştir. Kabaca burası Zeytinbağ Fayı'nın hemen doğusunda denizin içerisinde devam eden bir koldur. Aslında burası Gemlik Körfezi'nin içerisinde yer alan bir çukurluk alandır.
Kıyıdan çukurluk alana doğru devam ederken birçok irili ufaklı fayın olduğunu biliyoruz. Birçok merkezin çözümlerinde de bu faylanmanın bir normal faylanma genişlemeye bağlı bir normal faylanma olduğu vurgulandı. Burası Körfezi'n yaklaşık doğu-batı uzanımlı kısmında meydana geldi. Burada uzun periyotta büyük deprem olasılığı her zaman var fakat kısa periyotlarda 4'lük, 5'lik, 5.5'lik depremleri görebiliriz. Bunlar gayet normal sürpriz bir deprem değil.
Bu bölgede meydana gelen gaz çıkışlarının özellikle radon başta olmak üzere Marmara Denizi içerisinde daha önceki zamanlarda da tespit edilmiş ölçülmüş değerleri var. Bunlar tabiiki faya bağlı olarak meydana gelen özellikle sıcak ve soğuk suların içerisinde meydana gelen gazların serbestleşmesi olarak karşımıza çıkıyor.
Bunlar gayet normal. Bir deprem sırasında bir deprem sonrasında bu tür gaz çıkışları var. Hatta bu tür özellikle alanları deprem öncesinde sırasında ve sonrasında önemli projelerle takip ediyoruz Batı Anadolu'daki tüm fay sistemlerinde. İzmir depreminden öncesinde sırasında ve sonrasında bu tür gaz çıkışların olduğunu gördük. Bunlar bir şeye işaret etmiyor.
Bunlar fayın ve yer kabuğun doğasında olan durular. Özellikle deniz tabanında da aynı şekilde kırılmanın olmasıyla birlikte gaz deniz tabanından serbestleşip suyun içerisinde yükseliyor. Kimi yerde kabarcıklar şeklinde görüyoruz kimi yerde dumanımsı şeklinde ya da hava soğuk olduğu için buharın sıcak olması nedeniyle bir takım görüntüler ortaya çıkıyor.
O bölgede de bu tür olayların olması farklı bir şeye işaret etmiyor. Ama bizim üzerinde durmamız gereken Marmara Denizi için beklenen son 100 yüzyıl depremleri içerisindeki o sismik boşluğu dolduran bir deprem değil. Bu kuzey kol üzerinde beklenen bir deprem olacak bu kaçınılmaz.
DEPREM ANINDA IŞIK ÇIKMASI
Özellikle deprem sırasında çok büyük kütleler birbirilerine sürtünerek hareket etmesiyle çok yüksek enerji olmasıyla birlikte yer kabuğu içerisinde bu tür ışık hüzmelerinin atmosfere yansıdığını biliyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından...
- HALKA ARZ TAKVİMİ 7-8 ARALIK 2023! Hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama işlem tarihleri...
- MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?
- ÇATES borsada ne zaman işlem görecek? ÇATES Elektrik kaç lot verdi? Çates hisse, BIST işlem tarihi...
- 2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?
- Motorine indirim mi geldi, litre fiyatı ne kadar? Brent petrol düştü mü son dakika? 7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
- AZERBAYCAN DEPREM SON DAKİKA! 7 Aralık 2023 Azerbaycan Bakü'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
- 80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...
- 7500-8000-9200 TL maaş alanlara ödeme miktarları çıktı! SSK BAĞKUR emeklisine pazartesi-salı kişi başı 11.800 TL piyangosu!
- DoğalGaz Tüketim Desteği başvuru ekranı | Doğal Gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler? Zamlı ne kadar, kaç TL ödeniyor?