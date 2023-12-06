Gemlik depremi sonrası ilginç görüntü: Denizin ortasından gökyüzüne yükseldi

Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.

Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü.