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Gemlik depremi sonrası ilginç görüntü: Denizin ortasından gökyüzüne yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Gemlik depremi sonrası ilginç görüntü: Denizin ortasından gökyüzüne yükseldi

Merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1'lik depremin ardından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremin olduğu an denizin ortasından beyaz bir duman yükseldiği görüldü.

Geçtiğimiz pazartesi meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları halen sürüyor.

Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.

Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü.

Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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