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Didik didik aradılar bulamadılar! Ormandaki 16 Kaplanı 350 kişiden sadece 4’ü bulabildi! |ZEKA TESTİ|

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Didik didik aradılar bulamadılar! Ormandaki 16 Kaplanı 350 kişiden sadece 4’ü bulabildi! |ZEKA TESTİ|

Dünya genelinde konuşulan bir optik illüzyon testi, katılımcıların dikkat ve zekâlarını zorluyor. Kaplanlı optik illüzyon görselinde 16 adet kaplanı 45 saniyede bulanlar, bu testte öne çıkıyor. Ülkemizde 350 kişi üzerinde uygulanan testte ise sadece 4 kişi, belirlenen süre içinde 16 kaplanı başarıyla bulabildi. Peki siz görseldeki kaplanları 45 saniyede bulabilecek misiniz? İşte merak edilen test

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