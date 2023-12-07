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Antalya'da ekipleri harekete geçiren olay! Sahilde gömülü insan iskeleti bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Antalya’da ekipleri harekete geçiren olay! Sahilde gömülü insan iskeleti bulundu

Son dakika haberleri... Antalya'nın Finike ilçesinde, sahilde gömülü insan iskeleti bulundu. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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