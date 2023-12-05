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Son dakika: Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Son dakika: Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika! Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Savcılık, sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlattı. Güngen'in mal varlığına tedbir konuldu.

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