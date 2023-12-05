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Dilan Polat’ın Özbekistan uyruklu çalışanın keyfi yarım kaldı! Akrabalarıyla evi işgal ettiği iddia edilmişti: Önce gözaltı sonra sınır dışı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Dilan Polat’ın Özbekistan uyruklu çalışanın keyfi yarım kaldı! Akrabalarıyla evi işgal ettiği iddia edilmişti: Önce gözaltı sonra sınır dışı

Dilan Polat ve Engin Polat’ın kara para akladığı ve vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Özbekistan uyruklu çalışanlarının evi işgal ettiğine ilişkin haberler gündeme geldi. İki akrabasını Polat çiftinin evine yerleştirdiği iddia edilirken eve gelen polis ekipleri Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. İşte detaylar…

Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.

Adliye koridorlarında "Oğlum sana kim bakacak" diye ağlayan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çocuklara bakmak için eve döndüğünü söylemişti.

EVİ AKRABALARIYLA İŞGAL ETMİŞ

Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren Dilan Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis, çalışma başlattı. Eve giden polis ekipleri, Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

KAÇAKLARA SINIR DIŞI!

Yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

DİLAN'IN CEKETİYLE AVM DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yardımcı Şule, geçtiğimiz gün bir AVM'de gezerken görüntülendi. Şule'nin giyindiği lüks marka pahalı ceketin cezaevinde olan Dilan Polat'a ait olduğu iddia edilmişti. Görüntülerden rahatsız olan yardımcı, savcılığa başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Şule, kıyafetin kendisine Dilan Polat'ın daha öncesinde verildiğini, ceketi izinsiz kullanmadığını söylemişti.

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