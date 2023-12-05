Meteoroloji’den 24 il için uyarı! Kar batıdan giriş yapacak | İşte son hava durumu raporu

Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE İÇİN YENİ UYARI

İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.