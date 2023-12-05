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Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...

Havaların soğumaya başlaması ve gündüzlerin kısalmasıyla birlikte, kış mevsiminin başlangıcı olan kış gün dönümü tarihi, pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, en uzun gece ne zaman?, " Günler ne zaman uzamaya başlar?" İşte konuya ilişkin merak edilenler...

"Günler ne zaman uzar?" sorusu araştırma konusu oluyor. Kış gündönümü, kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcıdır. Bu tarihte, kuzeydeki yerlerde güneş, gökyüzündeki en alçak noktaya ulaşır. Dolayısıyla, kuzey yarımkürede bu dönemde gündüzler daha kısa, geceler ise daha uzun olur. İşte kış gündönümü hakkında detaylar...

GÜNLER NE ZAMAN UZAR?

Güneş Işınlarının Dik Gelmesi ve Yarımküreler Arası Değişim: Güneş ışınları, dünya üzerine Güney Yarımküre'ye en dik, Kuzey Yarımküre'ye ise en eğik açılarla gelir. Bu durum, yıl boyunca mevsimlerin değişimine ve gün uzunluklarındaki farklılıklara neden olur.

Yaz ve Kış Mevsimi: Güney Yarımküre'nde yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıyla çakışır. Bu durum, Güney Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanırken, Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüz ve en uzun gece yaşanır.

Oğlak Dönencesi ve Sıcaklık: Oğlak Dönencesi'nin üzerinden geçen karaların iç kısımları, Güney Yarımküre'de en dik gelen güneş ışınlarına maruz kaldığından, genellikle Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Kış Gündönümü ve Yaz Gündönümü: 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü yaşanır. Bu tarihten sonra Türkiye gibi Kuzey Yarımküre ülkelerinde günler uzamaya başlar, gündüz süreleri artar. Güney Yarımküre'de ise 21 Aralık'ta yaz gündönümü olur ve günler kısalır, geceler uzar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

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