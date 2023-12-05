Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...

GÜNLER NE ZAMAN UZAR?

Güneş Işınlarının Dik Gelmesi ve Yarımküreler Arası Değişim: Güneş ışınları, dünya üzerine Güney Yarımküre'ye en dik, Kuzey Yarımküre'ye ise en eğik açılarla gelir. Bu durum, yıl boyunca mevsimlerin değişimine ve gün uzunluklarındaki farklılıklara neden olur.

Yaz ve Kış Mevsimi: Güney Yarımküre'nde yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıyla çakışır. Bu durum, Güney Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanırken, Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüz ve en uzun gece yaşanır.